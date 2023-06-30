РБК: сенатор Мизулина может покинуть Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может уйти из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября.

Об этом информирует издание РБК.

«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, вероятность ухода Мизулиной «действительно высока».

Мизулина известна целым рядом запретительных инициатив, в частности борьбой с гей-пропагандой и ограничением права на аборты.

Ранее в Думу внесли поправки о проведении досрочных выборов глав новых муниципальных образований.

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