РБК: сенатор Мизулина может покинуть Совет Федерации
Об этом информирует издание РБК.
«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, вероятность ухода Мизулиной «действительно высока».
Мизулина известна целым рядом запретительных инициатив, в частности борьбой с гей-пропагандой и ограничением права на аборты.
Ранее в Думу внесли поправки о проведении досрочных выборов глав новых муниципальных образований.
Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, как в этом году будут организованы выборы в новых регионах.