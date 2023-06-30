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РБК: сенатор Мизулина может покинуть Совет Федерации

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Сенатор от Омской области Елена Мизулина может уйти из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября.

Об этом информирует издание РБК.

«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, вероятность ухода Мизулиной «действительно высока».

Мизулина известна целым рядом запретительных инициатив, в частности борьбой с гей-пропагандой и ограничением права на аборты.

Ранее в Думу внесли поправки о проведении досрочных выборов глав новых муниципальных образований.

Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, как в этом году будут организованы выборы в новых регионах.

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