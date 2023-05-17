В Думу внесли поправки о проведении досрочных выборов глав новых муниципальных образований

В Госдуму внесли поправки о проведении досрочных выборов глав вновь образованных муниципальных образований и в органы местного самоуправления в единый день голосования, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В целях оптимизации избирательных процессов предусматривается проведение досрочных выборов глав муниципальных образований и выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований в единый день голосования», — сообщил он.

3 мая в Госдуму внесли поправки к закону о военном положении для проведения выборов в новых российских регионах.

В конце марта депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что это следует сделать в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и защиты избирательных прав россиян.