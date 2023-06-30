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РИА Новости: в системе обработки багажа в Шереметьеве произошёл сбой

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В системе обработки багажа в московском аэропорту Шереметьево произошёл сбой: система не может прочитать бирки и отсортировать груз.

Об этом информирует РИА Новости.

«Система обработки багажа в Шереметьеве с 19:30 работает медленно и со сбоями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не отправлено около 800 единиц багажа вылетающих пассажиров. Этот багаж попробуют отправить 30 июня, но сроков восстановления работы системы пока нет.

Ранее эксперты сервиса путешествий Туту.ру дали несколько советов для снижения риска потери багажа при авиаперелёте.

Также сообщалось, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных интроскопов.

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