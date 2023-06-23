Специалисты рассказали, как снизить риск потери багажа при перелёте
- Gettyimages.ru
- © baona
Об этом пишут «Известия».
Перед сдачей следует удалить с багажа старые наклейки, а в случае самостоятельной сдачи нужно убедиться, что новые штрихкоды приклеены тщательно.
Кроме того, ручки и ремни на сумках нужно аккуратно сложить, чтобы они ни за что не зацепились при транспортировке.
Также эксперты советуют доверить упаковку багажа работникам в аэропорту. Обычная пищевая плёнка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, это затруднит движение сумки или чемодана.
Риск отправиться в путешествие без багажа выше у путешественников, которые сдают вещи в последние минуты перед закрытием регистрации, предупреждают специалисты.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.