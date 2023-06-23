Специалисты рассказали, как снизить риск потери багажа при перелёте

Эксперты сервиса путешествий «Туту» дали несколько советов для снижения риска потери багажа при авиаперелёте.

Об этом пишут «Известия».

Перед сдачей следует удалить с багажа старые наклейки, а в случае самостоятельной сдачи нужно убедиться, что новые штрихкоды приклеены тщательно.

Кроме того, ручки и ремни на сумках нужно аккуратно сложить, чтобы они ни за что не зацепились при транспортировке.

Также эксперты советуют доверить упаковку багажа работникам в аэропорту. Обычная пищевая плёнка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, это затруднит движение сумки или чемодана.

Риск отправиться в путешествие без багажа выше у путешественников, которые сдают вещи в последние минуты перед закрытием регистрации, предупреждают специалисты.

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