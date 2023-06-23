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Специалисты рассказали, как снизить риск потери багажа при перелёте

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Эксперты сервиса путешествий «Туту» дали несколько советов для снижения риска потери багажа при авиаперелёте.
Специалисты рассказали, как снизить риск потери багажа при перелёте
  • Gettyimages.ru
  • © baona

Об этом пишут «Известия».

Перед сдачей следует удалить с багажа старые наклейки, а в случае самостоятельной сдачи нужно убедиться, что новые штрихкоды приклеены тщательно.

Кроме того, ручки и ремни на сумках нужно аккуратно сложить, чтобы они ни за что не зацепились при транспортировке.

Также эксперты советуют доверить упаковку багажа работникам в аэропорту. Обычная пищевая плёнка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, это затруднит движение сумки или чемодана.

Риск отправиться в путешествие без багажа выше у путешественников, которые сдают вещи в последние минуты перед закрытием регистрации, предупреждают специалисты.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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