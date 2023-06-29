В квартире в Москве обнаружено тело ребёнка с ножевыми ранениями
- РИА Новости
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Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным, в квартире вместе с ребёнком находилась его мать.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники СК.
Ранее стало известно, что пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.
Следователи задержали приёмную мать мальчика.