В квартире в Москве обнаружено тело ребёнка с ножевыми ранениями

В квартире на севере Москвы обнаружено тело маленького ребёнка с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба столичного СК.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, в квартире вместе с ребёнком находилась его мать.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники СК.

Ранее стало известно, что пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Следователи задержали приёмную мать мальчика.