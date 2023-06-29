Учёные нашли останки древней зубастой птицы, жившей на территории Саратовской области

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета нашли бедренную кость зубастой птицы гесперорниса российского, которая обитала в регионе около 80 млн лет назад.

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Как сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки, останки нашли у села Карякино Татищевского района Саратовской области. Отмечается, что птицы гесперорнисы напоминали бакланов и питались некрупной рыбой. По словам учёных, в Евразии останки этих птиц встречаются редко. Ранее сообщалось, что археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.