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Учёные нашли останки древней зубастой птицы, жившей на территории Саратовской области

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Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета нашли бедренную кость зубастой птицы гесперорниса российского, которая обитала в регионе около 80 млн лет назад.
Учёные нашли останки древней зубастой птицы, жившей на территории Саратовской области
  • Gettyimages.ru
  • © Photo_Concepts

Как сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки, останки нашли у села Карякино Татищевского района Саратовской области.

Отмечается, что птицы гесперорнисы напоминали бакланов и питались некрупной рыбой.

По словам учёных, в Евразии останки этих птиц встречаются редко.

Ранее сообщалось, что археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.

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