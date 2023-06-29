Врач Гоев: людям с очень светлой кожей нужно обратиться к дерматологу перед пребыванием на солнце

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург и кандидат медицинских наук Александр Гоев дал советы желающим позагорать.

«Перед тем как загорать, стоит проконсультироваться с дерматологом рыжим людям или людям с очень светлой кожей. Светлый или рыжий — значит, количество меланина значительно снижено в коже. Соответственно, защитные свойства кожи сильно ниже, чем у смуглых людей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, врачи не советуют загорать тем, у кого на теле много родинок и папиллом, поскольку ультрафиолет негативно влияет на эти образования.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.