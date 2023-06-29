Врач Гоев: людям с очень светлой кожей нужно обратиться к дерматологу перед пребыванием на солнце
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«Перед тем как загорать, стоит проконсультироваться с дерматологом рыжим людям или людям с очень светлой кожей. Светлый или рыжий — значит, количество меланина значительно снижено в коже. Соответственно, защитные свойства кожи сильно ниже, чем у смуглых людей», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, врачи не советуют загорать тем, у кого на теле много родинок и папиллом, поскольку ультрафиолет негативно влияет на эти образования.
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