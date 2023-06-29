Следователь: заказчики покушения на Захара Прилепина пока не установлены

Личности заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина к настоящему времени не установлены. Об этом заявил представитель следствия в Басманном суде Москвы.

Как пишет РИА Новости, следствие ходатайствовало о необходимости сделать процесс в суде закрытым.

«Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления», — объяснил следователь.

Ходатайство следствия было удовлетворено судом.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.