Следователь: заказчики покушения на Захара Прилепина пока не установлены
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, следствие ходатайствовало о необходимости сделать процесс в суде закрытым.
«Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления», — объяснил следователь.
Ходатайство следствия было удовлетворено судом.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.