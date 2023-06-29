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Пермьстат заявил о росте зарплат жителей Пермского края на 12%

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Пермьстат сообщил, что в I квартале 2023 года среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 13%.
Пермьстат заявил о росте зарплат жителей Пермского края на 12%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства.

«За январь — апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54 567,4 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,8%», — говорится в заявлении Пермьстата.

По данным статистики, в апреле пермяки в среднем получили по 58 тыс. рублей в месяц, что на 15,6% больше, чем в апреле 2021 года.

Больше всего зарплата выросла у энергетиков (на 38% и составила 86 тыс. рублей в месяц), финансистов и страховщиков (на 25%, 85 тыс. рублей).

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» поддержал решение нижней палаты российского парламента принять в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.

По его словам, это позволяет человеку получить определённые трудовые навыки и с детства воспитывает уважение к своему и чужому труду.

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