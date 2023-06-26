Среднюю предлагаемую зарплату в Уфе оценили в 81,1 тысячи рублей

Уфа заняла первое место в рейтинге городов Приволжского федерального округа по размеру средних предлагаемых зарплат. Показатель оценивается в 81,1 тыс. рублей.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу компании HeadHunter.

Второе, третье и четвёртое место также заняли башкирские города. Так, в Сибае среднее зарплатное предложение достигает 74,8 тыс. рублей, в Благовещенске — 73,3 тыс., в Октябрьском — более 73 тыс.

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