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Среднюю предлагаемую зарплату в Уфе оценили в 81,1 тысячи рублей

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Уфа заняла первое место в рейтинге городов Приволжского федерального округа по размеру средних предлагаемых зарплат. Показатель оценивается в 81,1 тыс. рублей.
Среднюю предлагаемую зарплату в Уфе оценили в 81,1 тысячи рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу компании HeadHunter.

Второе, третье и четвёртое место также заняли башкирские города. Так, в Сибае среднее зарплатное предложение достигает 74,8 тыс. рублей, в Благовещенске — 73,3 тыс., в Октябрьском — более 73 тыс.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

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