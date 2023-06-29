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Трое детей из туристической группы потерялись в Кузбассе

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Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области.
Трое детей из туристической группы потерялись в Кузбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечает издание, дети 13, 14 и 15 лет ушли вперёд своей туристической группы, но в итоге до лагеря они так и не дошли. 

В Telegram-канале «Полиция Кузбасса» отмечается, что уже организована масштабная поисковая операция. Четыре группы ищут детей в разных районах.

Ранее сообщалось, что следователи задержали приёмную мать шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге трое суток назад. Позднее стало известно, что пропавший ребёнок обнаружен мёртвым, его смерть наступила несколько месяцев назад.

Вместе с этим Департамент информационной политики Свердловской области сообщил URA.RU, что из-за смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге будет проведена служебная проверка местных органов опеки.

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