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Авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай

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Авиакомпания «Якутия» возобновила выполнение международных рейсов в Китай, 29 июня самолёт из Якутска вылетел в Харбин.

«Рейс Якутск — Харбин вылетел 29.06.2023 09:05», — приводит РИА Новости данные онлайн-табло.

Отмечается, что вылет осуществляется на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

В мае Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.

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