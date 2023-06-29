Авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай
Авиакомпания «Якутия» возобновила выполнение международных рейсов в Китай, 29 июня самолёт из Якутска вылетел в Харбин.
«Рейс Якутск — Харбин вылетел 29.06.2023 09:05», — приводит РИА Новости данные онлайн-табло.
Отмечается, что вылет осуществляется на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.
В мае Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.
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