Авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай

Авиакомпания «Якутия» возобновила выполнение международных рейсов в Китай, 29 июня самолёт из Якутска вылетел в Харбин.

«Рейс Якутск — Харбин вылетел 29.06.2023 09:05», — приводит РИА Новости данные онлайн-табло. Отмечается, что вылет осуществляется на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. В мае Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.