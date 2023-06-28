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Генпрокуратура России признала нежелательным на территории страны издание «Новая газета Европа»

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Генпрокуратура России признала нежелательным на территории страны издание «Новая газета Европа». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Генпрокуратура России признала нежелательным на территории страны издание «Новая газета Европа»
  • Gettyimages.ru

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия», — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что издание распространяет ложную информацию о ходе спецоперации на Украине и якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Международная правозащитная группа «Агора»*.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 19.06.2023.

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