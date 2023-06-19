Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность группы «Агора»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Международная правозащитная группа «Агора».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»), Болгария», — заявила прокуратура.

Как установило ведомство, работа организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Утверждается, что в своей деятельности организация делает акцент на тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, а также на оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций.

В марте Министерство юстиции России признало иностранным агентом главу «Агоры» Павла Чикова*.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.