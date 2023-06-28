Психолог Таланов рассказал о пользе сна в борьбе с депрессией

Психолог Роман Таланов дал советы по борьбе с депрессией. Он рекомендовал начать с питания и ограничить употребление вредных продуктов.

«Недосыпы плохо влияют на здоровье — об этом говорили ещё Авиценна и Гиппократ в своих трудах. Об этом говорят и современные деятели медицины. Здоровый сон — успех эмоциональной стабильности», — сказал Таланов в беседе с Life.ru.

По его словам, полезными будут умеренные физические нагрузки. Как считает эксперт, не стоит отказывать себе и в периодических походах в магазины, поскольку шопинг — это отвлекающий манёвр для психики.

«Как показывают наблюдения, просмотр фильмов, которые дарят хорошее послевкусие, меняет ваше созерцание реальности и нередко даёт мотивацию к развитию», — отметил Таланов.

Он также советует не замыкаться на своих переживаниях, заниматься тем, что полезно и приносит утешение.

Кроме того, эксперт рекомендовал уделять больше времени семье.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.