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Врач Животов рассказал о неочевидных причинах храпа

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Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о том, что может повлиять на храп.
Врач Животов рассказал о неочевидных причинах храпа
  • Gettyimages.ru

Храп — симптом, который может указывать на различные сердечно-сосудистые заболевания, лор-заболевания, искривление носовой перегородки, рассказал врач в беседе с «Аргументами и Фактами». Также к храпу может привести курение, употребление алкоголя, лишний вес и ожирение.

Однако в таком случае тяжело объяснить храп у детей и младенцев.

По мнению врача, данное явление — последствие родовой или приобретённой травмы. Животов считает, что из-за такой травмы нёбная занавеска теряет тонус.

Специалист советует при появлении храпа обратиться к врачам из разных сфер.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о симптомах чумы: лихорадочное состояние, озноб, тошнота и рвота.

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