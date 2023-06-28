Врач Маслова рассказала, как мороженое влияет на зубы

Врач-стоматолог Кристина Маслова объяснила, как мороженое влияет на зубы и как правильно его есть, чтобы уменьшить риск появления кариеса.

Риск возникновения кариеса из-за мороженого заметно ниже, чем из-за карамели или леденцов, рассказала стоматолог «Аргументам и Фактам».

Однако, по словам Масловой, стоит не допускать резких перепадов температуры в полости рта, например не запивать мороженое горячим чаем или кофе. Из-за резких перепадов могут появляться микротрещины в зубах, а к ним может присоединиться и вторичный кариес, предупредила врач.

Маслова посоветовала есть мороженое слегка подтаявшим и маленькими порциями.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о симптомах чумы: лихорадочное состояние, озноб, тошнота и рвота.