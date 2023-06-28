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Диетолог Лушникова рассказала, как правильно выбирать орехи

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Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, чем может быть опасно переедание орехов.
Диетолог Лушникова рассказала, как правильно выбирать орехи
  • Gettyimages.ru

Орехи — уникальный и незаменимый продукт, богатый многими питательными веществами, однако нужно соблюдать осторожность при употреблении, рассказала она в беседе с Life.ru.

По словам Лушниковой, орехи высококалорийны (500—800 ккал может содержаться в 100 граммах), поэтому при переедании можно набрать вес.

Также орехи могут вызвать сильную аллергию.

Врач предупредила, что продукт тяжело переваривается, его не стоит употреблять при заболеваниях ЖКТ.

Также надо следить, чтобы орехи были качественными, так как плесень, в которой накапливается афлатоксин, может быть опасной для здоровья.

«Попадая в организм человека, он может вызвать острое отравление. Его типичные симптомы: повышение температуры тела, слабость, головокружение, рвота, диарея. Почувствовав их, надо выпить сорбент и много воды, а при выраженных признаках отравления лучше обратиться к врачу», — посоветовала специалист.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, что не существует продуктов, способных повысить настроение.

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