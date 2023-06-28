Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психолог Самбурский: люди читают предсказания для снижения уровня беспокойства

Короткая ссылка
Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, почему люди увлекаются предсказаниями. По его мнению, таким образом они пытаются снизить уровень беспокойства.
Психолог Самбурский: люди читают предсказания для снижения уровня беспокойства
  • Gettyimages.ru

«Ещё одна причина обращений к предсказаниям — неопределённость. Люди, попадая в непонятную для них ситуацию, из которой не могут найти выход, начинают переживать. У них портится настроение, страдает нервная система, а оставаться в состоянии неизвестности не хватает сил», — заявил Самбурский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также существует парадокс, согласно которому людям проще обратиться к гадалке, чем к психологу, хотя цель обращения зачастую одна и та же.

«К сожалению, человек часто понимает, что совершил глупость, только потеряв большие деньги. Поэтому к гадалкам стоит относиться очень осторожно», — добавил эксперт.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала о возможных причинах возникновения зависимости от селфи. По её словам, это может быть способом создания репутации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить