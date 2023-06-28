Психолог Самбурский: люди читают предсказания для снижения уровня беспокойства

Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, почему люди увлекаются предсказаниями. По его мнению, таким образом они пытаются снизить уровень беспокойства.

«Ещё одна причина обращений к предсказаниям — неопределённость. Люди, попадая в непонятную для них ситуацию, из которой не могут найти выход, начинают переживать. У них портится настроение, страдает нервная система, а оставаться в состоянии неизвестности не хватает сил», — заявил Самбурский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также существует парадокс, согласно которому людям проще обратиться к гадалке, чем к психологу, хотя цель обращения зачастую одна и та же.

«К сожалению, человек часто понимает, что совершил глупость, только потеряв большие деньги. Поэтому к гадалкам стоит относиться очень осторожно», — добавил эксперт.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала о возможных причинах возникновения зависимости от селфи. По её словам, это может быть способом создания репутации.