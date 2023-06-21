Психолог Девятка назвала селфи способом создания репутации

Психолог Анна Девятка рассказала о возможных причинах возникновения зависимости от селфи. По её словам, это может быть способом создания репутации.

«Бывают истории, когда селфи становится самоцелью, люди дуют щёки, пытаются казаться лучше, чем они есть, втягивают живот, когда фотографируются. Есть такая история, когда девушка на селфи выглядит определённым образом, а в жизни иначе. Тогда эта история немного пустая, то есть сверху есть упаковка, но если её потрогать, то она рассыпается», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, если такая репутация лучше, чем в реальной жизни, то возникает зависимость и человек может бояться, что его раскроют.

Ранее педагог-психолог московской школы №1566, призёр конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года Москвы — 2023» Виктория Власова рассказала, стоит ли ограничивать пребывание ребёнка в интернете.