Психолог Девятка назвала селфи способом создания репутации
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«Бывают истории, когда селфи становится самоцелью, люди дуют щёки, пытаются казаться лучше, чем они есть, втягивают живот, когда фотографируются. Есть такая история, когда девушка на селфи выглядит определённым образом, а в жизни иначе. Тогда эта история немного пустая, то есть сверху есть упаковка, но если её потрогать, то она рассыпается», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её мнению, если такая репутация лучше, чем в реальной жизни, то возникает зависимость и человек может бояться, что его раскроют.
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