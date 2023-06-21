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Психолог Девятка назвала селфи способом создания репутации

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Психолог Анна Девятка рассказала о возможных причинах возникновения зависимости от селфи. По её словам, это может быть способом создания репутации.
Психолог Девятка назвала селфи способом создания репутации
  • Gettyimages.ru
  • © martin-dm

«Бывают истории, когда селфи становится самоцелью, люди дуют щёки, пытаются казаться лучше, чем они есть, втягивают живот, когда фотографируются. Есть такая история, когда девушка на селфи выглядит определённым образом, а в жизни иначе. Тогда эта история немного пустая, то есть сверху есть упаковка, но если её потрогать, то она рассыпается», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, если такая репутация лучше, чем в реальной жизни, то возникает зависимость и человек может бояться, что его раскроют.

Ранее педагог-психолог московской школы №1566, призёр конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года Москвы — 2023» Виктория Власова рассказала, стоит ли ограничивать пребывание ребёнка в интернете.

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