Обязательная вакцинация вахтовиков от COVID-19 отменена в ЯНАО
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление, подписанное главным санитарным врачом округа Людмилой Нечипуренко.
«...постановляю: считать утратившими силу требования о наличии обязательной вакцинации против COVID-19», — говорится в документе.
Отмечается, что обязательная вакцинация взрослого населения ЯНАО также отменена.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.