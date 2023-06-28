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Обязательная вакцинация вахтовиков от COVID-19 отменена в ЯНАО

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В ЯНАО отменили обязательное требование вакцинировать вахтовиков от COVID-19.
Обязательная вакцинация вахтовиков от COVID-19 отменена в ЯНАО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление, подписанное главным санитарным врачом округа Людмилой Нечипуренко.

«...постановляю: считать утратившими силу требования о наличии обязательной вакцинации против COVID-19», — говорится в документе.

Отмечается, что обязательная вакцинация взрослого населения ЯНАО также отменена.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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