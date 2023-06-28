Балицкий: более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта
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«Мы имеем сегодня более 50% паспортов, которые выданы на территории [региона] людям», — цитирует его ТАСС.
По его словам, областные власти стремятся в этом вопросе к показателю 80%.
«Особенно в прифронтовых районах медленно люди получают, там и с полицейскими участками есть тоже сложности, но мы сегодня решаем эти вопросы. Идёт спокойно, планомерно работа», — добавил Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил о начале работы военно-учётных столов в регионе.