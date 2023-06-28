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Балицкий: более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что более половины жителей региона уже получили российские паспорта.
Балицкий: более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта
  • Gettyimages.ru

«Мы имеем сегодня более 50% паспортов, которые выданы на территории [региона] людям», — цитирует его ТАСС.

По его словам, областные власти стремятся в этом вопросе к показателю 80%.

«Особенно в прифронтовых районах медленно люди получают, там и с полицейскими участками есть тоже сложности, но мы сегодня решаем эти вопросы. Идёт спокойно, планомерно работа», — добавил Балицкий.

Ранее Балицкий сообщил о начале работы военно-учётных столов в регионе.

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