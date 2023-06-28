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Аналитик Раманинов: задача ЦБ — держать инфляцию близко к целевому значению

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Анастасия Белоусова
Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя председателя российского ЦБ Алексея Заботкина о том, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.
Аналитик Раманинов: задача ЦБ — держать инфляцию близко к целевому значению
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«Наш ЦБ таргетирует инфляцию — его задача держать инфляцию близко к целевому значению, для этого он изменяет ключевую ставку, которая влияет на потребительскую активность, объёмы кредитования, привлекательность новых инвестиционных проектов и общую экономическую активность», — объяснил аналитик.

Он также отметил, что сейчас ЦБ видит нарастание проинфляционных факторов — «это и ослабление рубля, и оживление потребительской активности, и ускорение кредитования».

«Текущая годовая инфляция составляет порядка 2,96%, но мы выходим из периода эффекта высокой базы (скачок цен после февраля 2022 года). Поэтому с точки зрения борьбы с инфляцией и удержания её у таргета ЦБ делает всё правильно», — отметил Раманинов.

Ранее заместитель председателя российского ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

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