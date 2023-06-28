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В ЦБ России допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании

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Заместитель председателя российского ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что ключевая ставка находится на одной отметке с сентября 2022 года.

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остаётся неизменной», — сказал он, отметив, что ставка 7,5% соответствовала пониманию регулятора относительно стабилизации инфляции в районе целевого показателя.

По его словам, в ЦБ видят, что в стране возрастают проинфляционные риски на фоне роста внутреннего спроса, а также ускорение кредитования.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода», — отметил Заботкин.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что вероятность увеличения ключевой ставки увеличилась с момента апрельского заседания совета директоров финансового регулятора.

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