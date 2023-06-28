В ЦБ России допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
Как сообщает РИА Новости, он отметил, что ключевая ставка находится на одной отметке с сентября 2022 года.
«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остаётся неизменной», — сказал он, отметив, что ставка 7,5% соответствовала пониманию регулятора относительно стабилизации инфляции в районе целевого показателя.
По его словам, в ЦБ видят, что в стране возрастают проинфляционные риски на фоне роста внутреннего спроса, а также ускорение кредитования.
«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода», — отметил Заботкин.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что вероятность увеличения ключевой ставки увеличилась с момента апрельского заседания совета директоров финансового регулятора.