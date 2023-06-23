ЦБ с сентября ужесточит требования в сфере необеспеченных потребительских кредитов
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Отмечается, что с сентября будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.
Целью данной меры является накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков, если произойдёт рост потерь по потребительским кредитам.
Такое решение будет работать параллельно с ужесточёнными макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов и займов заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и сроком более пяти лет (эти меры начнут действовать в третьем квартале 2023 года).
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.