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ЦБ с сентября ужесточит требования в сфере необеспеченных потребительских кредитов

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Банк России предупредил, что с 1 сентября текущего года ужесточит регулирование в сфере необеспеченных потребительских кредитов.
ЦБ с сентября ужесточит требования в сфере необеспеченных потребительских кредитов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что с сентября будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Целью данной меры является накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков, если произойдёт рост потерь по потребительским кредитам.

Такое решение будет работать параллельно с ужесточёнными макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов и займов заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и сроком более пяти лет (эти меры начнут действовать в третьем квартале 2023 года).

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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