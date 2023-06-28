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Спасатели нашли пропавшего в тайге Приамурья мальчика

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Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова заявила, что спасателям удалось найти живым мальчика, который ранее пропал в тайге Приамурья. По разным данным, ребёнку от 10 до 12 лет.
Спасатели нашли пропавшего в тайге Приамурья мальчика
  • РИА Новости

«Позвонил лётчик частного самолёта. Сказал, что нашли, нашли спасатели на вездеходе», — цитирует её РИА Новости.

Информацию подтверждает и СК по Амурской области.

«В труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа найден... мальчик, пропавший накануне», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, ребёнок доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Ранее сообщалось, что кинологи и спасатели российского МЧС отправились на поиски 11-летнего мальчика, который пропал в лесу в Амурской области в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом.

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