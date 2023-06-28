Спасатели нашли пропавшего в тайге Приамурья мальчика
- РИА Новости
«Позвонил лётчик частного самолёта. Сказал, что нашли, нашли спасатели на вездеходе», — цитирует её РИА Новости.
Информацию подтверждает и СК по Амурской области.
«В труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа найден... мальчик, пропавший накануне», — отмечается в заявлении.
По данным ведомства, ребёнок доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
Ранее сообщалось, что кинологи и спасатели российского МЧС отправились на поиски 11-летнего мальчика, который пропал в лесу в Амурской области в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом.