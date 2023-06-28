Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пропавшего ребёнка в тайге Приамурья будут искать с вертолёта МЧС и частного самолёта

Короткая ссылка
Поиски пропавшего в тайге Приамурья десятилетнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт.

Об этом заявили в амурском управлении МЧС.

«Для проведения поисково-спасательных работ привлечён вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», — передаёт сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что привлечены поисково-спасательные отряды «Амур» и «Гром», а также вездеход и параплан.

Ранее сообщалось, что кинологи и спасатели российского МЧС отправились на поиски 11-летнего мальчика, который пропал в лесу в Амурской области в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить