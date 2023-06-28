Пропавшего ребёнка в тайге Приамурья будут искать с вертолёта МЧС и частного самолёта

Поиски пропавшего в тайге Приамурья десятилетнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт.

Об этом заявили в амурском управлении МЧС.

«Для проведения поисково-спасательных работ привлечён вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», — передаёт сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что привлечены поисково-спасательные отряды «Амур» и «Гром», а также вездеход и параплан.

Ранее сообщалось, что кинологи и спасатели российского МЧС отправились на поиски 11-летнего мальчика, который пропал в лесу в Амурской области в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом.