МЧС: в тайге в Амурской области ищут одиннадцатилетнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«На поиски одиннадцатилетнего ребёнка отправились спасатели и кинологи МЧС России. Мальчика будут искать на земле, с воздуха и воды», — сказано в заявлении.
В ведомстве уточнили, что к поисково-спасательной операции также привлечены сотрудники полиции и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
10 июня СК возбудил дело после исчезновения полуторагодовалой девочки в Иркутске.