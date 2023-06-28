МЧС: в тайге в Амурской области ищут одиннадцатилетнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту

Кинологи и спасатели российского МЧС отправились на поиски одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в лесу в Амурской области в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«На поиски одиннадцатилетнего ребёнка отправились спасатели и кинологи МЧС России. Мальчика будут искать на земле, с воздуха и воды», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что к поисково-спасательной операции также привлечены сотрудники полиции и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

10 июня СК возбудил дело после исчезновения полуторагодовалой девочки в Иркутске.