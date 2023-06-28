Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня пилотов был экипаж Ка-52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена военнослужащих, которые были в числе военных лётчиков, погибших при событиях 24 июня.

Об этом пишет РИА Новости.

Своё видеообращение он опубликовал в Telegram.

Ведерников рассказал, что среди погибших военных лётчиков, упомянутых российским лидером Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона — члены экипажа боевого вертолёта Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

Ранее Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.

Он подчеркнул, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже 24 июня.