Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня пилотов был экипаж Ка-52

Короткая ссылка
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена военнослужащих, которые были в числе военных лётчиков, погибших при событиях 24 июня.

Об этом пишет РИА Новости.

Своё видеообращение он опубликовал в Telegram.

Ведерников рассказал, что среди погибших военных лётчиков, упомянутых российским лидером Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона — члены экипажа боевого вертолёта Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

Ранее Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.

Он подчеркнул, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже 24 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить