Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня пилотов был экипаж Ка-52
Об этом пишет РИА Новости.
Своё видеообращение он опубликовал в Telegram.
Ведерников рассказал, что среди погибших военных лётчиков, упомянутых российским лидером Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона — члены экипажа боевого вертолёта Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.
Ранее Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.
Он подчеркнул, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже 24 июня.