Четыре человека пострадали в результате стрельбы во Владивостоке

Несколько человек госпитализированы в результате стрельбы во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края.

Отмечается, что на улице Днепровской неизвестные стреляли из неустановленного оружия, после чего скрылись на автомобиле.

«В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Согласно данным источника РИА Новости, пострадали четыре человека.

Ранее четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете в Перми.