Четыре человека пострадали в результате стрельбы во Владивостоке
- РИА Новости
Отмечается, что на улице Днепровской неизвестные стреляли из неустановленного оружия, после чего скрылись на автомобиле.
«В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Согласно данным источника РИА Новости, пострадали четыре человека.
Ранее четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете в Перми.