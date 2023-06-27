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Четыре человека пострадали в результате стрельбы во Владивостоке

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Несколько человек госпитализированы в результате стрельбы во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края.
Четыре человека пострадали в результате стрельбы во Владивостоке
  • РИА Новости

Отмечается, что на улице Днепровской неизвестные стреляли из неустановленного оружия, после чего скрылись на автомобиле.

«В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Согласно данным источника РИА Новости, пострадали четыре человека.

Ранее четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете в Перми.

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