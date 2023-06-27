Матвиенко рассказала о работе учёных над новым учебником истории

Историки и учёные ведут работу над новым учебником истории для школьников, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Работа над учебником истории ведётся, причём пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы. Пишут настоящие историки, учёные и патриоты Отечества», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко отметила, что в истории каждого государства были «как светлые, так и мрачные, сложные страницы».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.