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Матвиенко рассказала о работе учёных над новым учебником истории

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Историки и учёные ведут работу над новым учебником истории для школьников, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко рассказала о работе учёных над новым учебником истории
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Работа над учебником истории ведётся, причём пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы. Пишут настоящие историки, учёные и патриоты Отечества», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко отметила, что в истории каждого государства были «как светлые, так и мрачные, сложные страницы».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.

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