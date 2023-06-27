Матвиенко рассказала о работе учёных над новым учебником истории
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«Работа над учебником истории ведётся, причём пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы. Пишут настоящие историки, учёные и патриоты Отечества», — цитирует её РИА Новости.
Матвиенко отметила, что в истории каждого государства были «как светлые, так и мрачные, сложные страницы».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.