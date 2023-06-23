Кравцов рассказал, что артефакты из зоны спецоперации могут появиться в школьных музеях
- РИА Новости
Об этом Кравцов сказал в беседе с РИА Новости.
Как рассказал министр, уже сейчас в школах рассказывают о привезённых из зоны спецоперации артефактах.
«Это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны», — поделился собеседник агентства.
Кравцов также сообщил, что в новых учебниках истории будут портреты героев спецоперации на Украине, изображения памятников и карты с новыми регионами.