Кравцов рассказал, что артефакты из зоны спецоперации могут появиться в школьных музеях

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.

Об этом Кравцов сказал в беседе с РИА Новости.

Как рассказал министр, уже сейчас в школах рассказывают о привезённых из зоны спецоперации артефактах.

«Это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны», — поделился собеседник агентства.

Кравцов также сообщил, что в новых учебниках истории будут портреты героев спецоперации на Украине, изображения памятников и карты с новыми регионами.