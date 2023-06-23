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Кравцов рассказал, что артефакты из зоны спецоперации могут появиться в школьных музеях

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Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.
Кравцов рассказал, что артефакты из зоны спецоперации могут появиться в школьных музеях
  • РИА Новости

Об этом Кравцов сказал в беседе с РИА Новости.

Как рассказал министр, уже сейчас в школах рассказывают о привезённых из зоны спецоперации артефактах.

«Это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны», — поделился собеседник агентства.

Кравцов также сообщил, что в новых учебниках истории будут портреты героев спецоперации на Украине, изображения памятников и карты с новыми регионами.

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