Директор Росгвардии Золотов рассказал, что во время вооружённого мятежа сдал заначку жене

Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что 24 июня во время вооружённого мятежа находился с семьёй и отдал заначку жене.

По его словам, было понятно, что весь личный состав будет стоять насмерть.

«Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим жёнам, о чём потом жалели», — цитирует Золотова РИА Новости.

У Золотова спросили, отдал ли он сам заначку своей супруге. На этот вопрос он ответил утвердительно.

«Слушайте, у меня и мои дети, и мой внук готовились. Они были вместе со мной рядом», — сказал он.

Также Золотов заявил, что личный состав Росгвардии грамотно работал во время попытки вооружённого мятежа в России.

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную в последние дни работу.

Глава государства подчеркнул, что с самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, защите конституционного строя и граждан.