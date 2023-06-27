Золотов: личный состав Росгвардии грамотно работал во время попытки мятежа

Личный состав Росгвардии грамотно работал во время попытки вооружённого мятежа в России, заявил начальник ведомства Виктор Золотов.

«Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться. Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2—2,5 часа, грамотно с ними работали», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Золотов, достижением Росгвардии можно назвать то, что не был открыт огонь и не было потерь с обеих сторон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.