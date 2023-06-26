Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную в последние дни работу.

«Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток», — сказал он на совещании.

Путин также предложил проанализировать ситуацию, которая произошла в России в выходные дни.

Как пишет РИА Новости, на встрече присутствуют министр обороны России Сергей Шойгу, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, а также руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее российский лидер заявил, что вооружённый мятеж был бы в любом случае подавлен.