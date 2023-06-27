В «Турпомощи» поддержали обнуление НДС для туроператоров при продаже туров по России

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий НДС для туроператоров при продаже туров по России.

Собеседник RT оценил данный проект «крайне положительно».

«По большому счёту, это поручение президента. И радует то, что этот документ уже «родился», сейчас он в правительстве и его принимают на финишной прямой», — рассказал Осауленко.

Он добавил, что принятие законопроекта позволит туроператорам со своим внутренним продуктом стать ещё более конкурентными в отношении внешних рынков.

«Тот НДС, который пока существует до сегодняшнего дня, внутренний комплексный турпродукт делает не то чтобы совсем неконкурентоспособным, но не стимулирует его бурное продвижение. Хотя мы и видим достаточно неплохие результаты по последним двум годам», — заключил специалист.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, занимающихся продажей туров по стране.