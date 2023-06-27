Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В «Турпомощи» поддержали обнуление НДС для туроператоров при продаже туров по России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий НДС для туроператоров при продаже туров по России.
В «Турпомощи» поддержали обнуление НДС для туроператоров при продаже туров по России
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Собеседник RT оценил данный проект «крайне положительно».

«По большому счёту, это поручение президента. И радует то, что этот документ уже «родился», сейчас он в правительстве и его принимают на финишной прямой», — рассказал Осауленко.

Он добавил, что принятие законопроекта позволит туроператорам со своим внутренним продуктом стать ещё более конкурентными в отношении внешних рынков.

«Тот НДС, который пока существует до сегодняшнего дня, внутренний комплексный турпродукт делает не то чтобы совсем неконкурентоспособным, но не стимулирует его бурное продвижение. Хотя мы и видим достаточно неплохие результаты по последним двум годам», — заключил специалист.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, занимающихся продажей туров по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить