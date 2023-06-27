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В Челябинской области в парке «Таганай» открыли бесплатные стоянки для туристов

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В Златоусте Челябинской области в национальном парке «Таганай» открыли бесплатные стоянки для туристов.
В Челябинской области в парке «Таганай» открыли бесплатные стоянки для туристов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу национального парка.

«Действие особого противопожарного режима прекращено, и бесплатные стоянки на территории национального парка вновь открыты. Установить палатку и развести костёр сейчас можно у Горбатого моста, а также на стоянках «Весёлый ключ» и «Гарбера», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Челябинске вновь открыт для туристов национальный парк «Зигальга» после отмены особого противопожарного режима.

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