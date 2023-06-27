Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кабмин обнуляет НДС для туроператоров при продаже туров по России

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, занимающихся продажей туров по стране.
Кабмин обнуляет НДС для туроператоров при продаже туров по России
  • Gettyimages.ru
  • © bojanstory

«По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров налог на добавленную стоимость при продаже путёвок по России», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Мишустин, данный налог — «это практически пятая часть» от цены туров. Соответствующая норма начнёт действовать в ближайшие 4,5 года.

Ранее URA.RU писало, что в Златоусте Челябинской области в национальном парке «Таганай» открыли бесплатные стоянки для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить