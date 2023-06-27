Кабмин обнуляет НДС для туроператоров при продаже туров по России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, занимающихся продажей туров по стране.

«По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров налог на добавленную стоимость при продаже путёвок по России», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Мишустин, данный налог — «это практически пятая часть» от цены туров. Соответствующая норма начнёт действовать в ближайшие 4,5 года.

Ранее URA.RU писало, что в Златоусте Челябинской области в национальном парке «Таганай» открыли бесплатные стоянки для туристов.