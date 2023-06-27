Кабмин обнуляет НДС для туроператоров при продаже туров по России
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«По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров налог на добавленную стоимость при продаже путёвок по России», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Мишустин, данный налог — «это практически пятая часть» от цены туров. Соответствующая норма начнёт действовать в ближайшие 4,5 года.
Ранее URA.RU писало, что в Златоусте Челябинской области в национальном парке «Таганай» открыли бесплатные стоянки для туристов.