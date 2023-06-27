Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижегородской области посетили свыше 6 тысяч человек

В Нижегородской области более 6 тыс. человек приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства — одно из решений, позволяющих привлечь соискателей на предприятия региона», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Уточняется, что мероприятие прошло на 14 площадках области, в нём приняли участие практически 200 работодателей, предлагающие 14 тыс. вакансий.

«Преимущественно это рабочие места в промышленной и транспортной сферах, ЖКХ и отрасли связи», — сказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На ярмарке работали центр резюме, сектор профессиональных проб, а также молодёжное информагентство.

Ранее НСН сообщала, что более 50 тыс. человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства.