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Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижегородской области посетили свыше 6 тысяч человек

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В Нижегородской области более 6 тыс. человек приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижегородской области посетили свыше 6 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства — одно из решений, позволяющих привлечь соискателей на предприятия региона», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Уточняется, что мероприятие прошло на 14 площадках области, в нём приняли участие практически 200 работодателей, предлагающие 14 тыс. вакансий.

«Преимущественно это рабочие места в промышленной и транспортной сферах, ЖКХ и отрасли связи», — сказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На ярмарке работали центр резюме, сектор профессиональных проб, а также молодёжное информагентство.

Ранее НСН сообщала, что более 50 тыс. человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства. 

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