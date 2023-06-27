Золотов: во время мятежа было решено сконцентрировать силы на подступах к Москве

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в ходе событий 24 июня участникам вооружённого мятежа удалось преодолеть большое расстояние, поскольку было решено сконцентрировать все силы на подступах к столице.

«На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве», — цитирует его РИА Новости.

Также Золотов заявил, что личный состав Росгвардии грамотно работал во время попытки вооружённого мятежа в России.

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную в последние дни работу.

Глава государства подчеркнул, что с самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, защите конституционного строя и граждан.