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Аллерголог Грек рассказала об эффективности эфирных масел при отпугивании комаров

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Ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек заявила, что эфирные масла могут быть эффективными при отпугивании комаров.
Аллерголог Грек рассказала об эффективности эфирных масел при отпугивании комаров
  • Gettyimages.ru
  • © Cunaplus_M.Faba

«Они действительно обеспечивают человеку маскировку и запутывают комаров, мешая им ориентироваться в пространстве. В целом, можно выбрать любое эфирное масло, но лучше всего подойдут масла на основе экстракта цитрусовых, особенно грейпфрута», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, надеяться на продолжительный эффект не стоит, так как эфирные масла быстро испаряются с кожи. Также нельзя наносить на тело чистое масло, поскольку это может вызвать аллергию или ожог.

«Эфирное масло стоит использовать вместе с кремом: подойдёт любой, даже самый простой детский крем», — добавила Грек.

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