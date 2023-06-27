Аллерголог Грек рассказала об эффективности эфирных масел при отпугивании комаров

Ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек заявила, что эфирные масла могут быть эффективными при отпугивании комаров.

«Они действительно обеспечивают человеку маскировку и запутывают комаров, мешая им ориентироваться в пространстве. В целом, можно выбрать любое эфирное масло, но лучше всего подойдут масла на основе экстракта цитрусовых, особенно грейпфрута», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, надеяться на продолжительный эффект не стоит, так как эфирные масла быстро испаряются с кожи. Также нельзя наносить на тело чистое масло, поскольку это может вызвать аллергию или ожог.

«Эфирное масло стоит использовать вместе с кремом: подойдёт любой, даже самый простой детский крем», — добавила Грек.

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