Депутат Лантратова: многодетным семьям нужно уделять особое внимание

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT поддержала предложение учредить в России федеральный фонд поддержки многодетных семей и отметила, что им нужно уделять особое внимание.

«Создание такого специального фонда, который будет работать непосредственно с ними, поможет решить ряд возникающих сейчас проблем. Иногда многодетные семьи даже не знают, какие льготы им положены и как их получить. Ко мне периодически обращаются за помощью, и я понимаю, что людям просто не с кем больше проконсультироваться... А вопросов возникает много, и будет очень хорошо, если они смогут найти ответы на них в одном месте», — рассказала Лантратова.

Она обратила особое внимание на то, что сотрудники этого фонда не должны ждать, что к ним придут подготовленные заявители и «попросят лишь документы оформить».

«Они (работники. — RT) будут сами рассказывать семьям, какую поддержку они могут получить от государства, напоминать, когда следует подать документы и прочее. То есть знать все эти семьи, вести их, помогать. Но, на мой взгляд, это должен быть негосударственный социально ориентированный фонд. Такую правовую поддержку многодетным может оказывать и специализирующаяся на теме НКО», — заключила парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос об учреждении федерального фонда поддержки многодетных семей.

Она пояснила, что предметом регулирования фонда должны стать вопросы реализации комплекса мер государственной социальной помощи и иных социальных гарантий многодетным семьям или их членам.