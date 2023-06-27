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Госдума установила антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

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Госдума в ходе заседания во вторник, 27 июня, приняла закон, который вводит антимонопольные ограничения для цифровых платформ — маркетплейсов и агрегаторов — в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев.

Как пишет РИА Новости, закон определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя понятие «сетевой эффект».

Под ним понимается свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через неё сделки.

Вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, чей сетевой эффект даёт возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершённых сделок через которые на определённом товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 млрд рублей в год.

Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг принял решение пока не вводить госрегулирование электронных торговых площадок в стране.

Он рассказал, что все участники рынка электронных торговых площадок пришли к соглашению о подписании кодекса добросовестных практик.

По его словам, ситуация в этой сфере нормализовалась.

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