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Минпромторг решил пока не вводить госрегулирование электронных торговых площадок в России

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Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг принял решение пока не вводить госрегулирование электронных торговых площадок в стране.
Минпромторг решил пока не вводить госрегулирование электронных торговых площадок в России
  • Gettyimages.ru
  • © Brian Stablyk

В мае Евтухов допустил дополнительное регулирование сферы e-commerce в случае, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться.

Как отметил чиновник, такие планы действительно обсуждались.

«Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка», — цитирует его РИА Новости.

Евтухов рассказал, что все участники рынка электронных торговых площадок пришли к соглашению о подписании кодекса добросовестных практик.

Он подчеркнул, что ситуация в этой сфере нормализовалась.

Ранее стало известно, что служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке при помощи внешних сервисов.

Согласно предварительным данным, ущерб компании составляет примерно 650 млн рублей.

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