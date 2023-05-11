Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе

Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке при помощи внешних сервисов, согласно предварительным данным, ущерб компании составляет примерно 650 млн руб.

«Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что представители Wildberries обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным маркетплейса, услугами «серого продвижения» воспользовались около 300 продавцов.

Ранее стало известно, что Wildberries принял решение об удалении со своей площадки товаров, рейтинг которых на основе отзывов покупателей имеет балл ниже трёх из пяти возможных.