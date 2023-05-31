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В Минпромторге допустили допрегулирование e-commerce на фоне ситуации с маркетплейсами

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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов допустил дополнительное регулирование сферы e-commerce в случае, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться.
В Минпромторге допустили допрегулирование e-commerce на фоне ситуации с маркетплейсами
  • РИА Новости

«Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но, возможно, если ситуация будет дальше накаляться, какие-то точечные решения с точки зрения формирования равнодозволенного придётся принимать, вырабатывать регулирование электронной торговли», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке при помощи внешних сервисов. Согласно предварительным данным, ущерб компании составляет примерно 650 млн руб.

До этого десятки продавцов потребовали от руководства Wildberries разблокировать их аккаунты на торговой площадке.

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