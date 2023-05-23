Десятки продавцов потребовали от руководства Wildberries разблокировать их аккаунты

Десятки продавцов потребовали от руководства компании Wildberries разблокировать их аккаунты на торговой площадке.

По данным РИА Новости, около 70 человек собрались в главном офисе компании в российской столице.

Как заявил руководитель инициативной группы Максим Громов, всего у более чем 300 юридических лиц на счетах заблокировали сумму в размере 2,5 млрд рублей.

Адвокат инициативной группы Александра Бакшеева допустила возможность обращения продавцов к генпрокурору в связи с этой ситуацией.

Отмечается, что также на место приехали полицейские. Задержаний не производилось.

11 мая сообщалось, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке при помощи внешних сервисов. Согласно предварительным данным, ущерб компании составляет примерно 650 млн рублей.

Представители Wildberries обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным интернет-магазина, услугами «серого продвижения» воспользовались около 300 продавцов.