Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ортодонт Лебедева: правильный прикус важен для всего организма

Короткая ссылка
Врач-ортодонт, гнатолог научно-клинического центра «Еврокаппа» Ольга Лебедева заявила о важности правильного прикуса не только для здоровья зубов, но и для организма в целом.
Ортодонт Лебедева: правильный прикус важен для всего организма
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что из-за неправильного прикуса возникают стоматологические проблемы.

«Жевательные нагрузки распределяются неравномерно, поэтому зубная эмаль быстро стирается, а из-за сложностей в поддержании гигиены возникает множественный кариес», — сказала эксперт.

По её словам, при неправильном прикусе нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава, что чревато болями при открывании рта.

«Дисфункция ВНЧС и постоянное напряжение мышц этой зоны влияют на другие отделы тела. Неправильная нагрузка на челюсти провоцирует частые головные боли, которые возникают без видимой причины и сложно поддаются лечению», — пояснила Лебедева.

Как отметила эксперт, асимметричное расположение челюстей относительно позвоночника может привести к нестабильности в шейном отделе.

«При асимметричной позиции челюстей мышцы не имеют должного костного каркаса, поэтому они вместе с кожей начинают смещаться вниз», — добавила Лебедева.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить