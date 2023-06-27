Металлургическая и угольная промышленность названы самыми опасными производствами в России

Согласно исследованию «АльфаСтрахования», список самых опасных для сотрудников производств в России возглавила металлургическая промышленность. 15% производственных происшествий случаются на предприятиях этой сферы.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Второе место занимает угольная промышленность.

Отмечается, что самые безопасные отрасли — это целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность. Работники этой сферы обращаются за медпомощью менее чем в 1% от всех случаев.

Самыми распространёнными производственными травмами являются повреждения нижних конечностей, сотрясение мозга, переломы и ожоги.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц.