Металлургическая и угольная промышленность названы самыми опасными производствами в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Второе место занимает угольная промышленность.
Отмечается, что самые безопасные отрасли — это целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность. Работники этой сферы обращаются за медпомощью менее чем в 1% от всех случаев.
Самыми распространёнными производственными травмами являются повреждения нижних конечностей, сотрясение мозга, переломы и ожоги.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц.