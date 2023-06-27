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В Татарстане решили расширить программу оказания ранней медпомощи

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Власти Республики Татарстан решили расширить программу по оказанию ранней помощи ещё на четыре района.
В Татарстане решили расширить программу оказания ранней медпомощи
  • Gettyimages.ru
  • © Charday Penn

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на постановление премьер-министра региона Алексея Песошина.

Список пополнили Казань, Тукаевский и Высокогорский районы, а также Набережные Челны.

В число медучреждений — участников тестового проекта вошли детские реабилитационные центры, городские больницы, школа, детский сад и многие другие центры помощи.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские учёные создали тренировочный фантом, который имитирует сосуды и нервы человека: он будет помогать медикам совершенствовать свои практические знания.

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